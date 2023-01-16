大陸央視新聞報導，中國社會科學院考古研究所團隊近日在河南漢魏洛陽城宮城遺址內發現大量北魏時期倉窖遺跡，目前已勘查出240座，為北魏皇家府庫。報導指出，這是漢魏洛陽城內首次發現倉儲類建築遺跡，也是目前大陸所確知等級最高的古代倉儲類建築。

中國社科院考古研究所洛陽漢魏城隊隊長劉濤介紹，為進一步探索漢魏洛陽城宮城建築布局，2022年考古隊繼續對宮城東牆進行發掘，並在宮城東牆內側發現了3座北魏時期的大型半地下式倉窖遺跡。

據介紹，已發掘的倉窖直徑約11公尺，深約7公尺，倉窖口部和邊壁坍塌破壞。考古人員進一步勘察發現，該區域內有大量倉窖，且排列規律，南北共24排，每排10座，總數達240座。其分布情況大約是：西側以司馬門內大路為界，南側為東掖門內大道，北臨永巷，東依宮城東牆。

劉濤說，「這是我們首次在漢魏洛陽城內發現倉儲類建築遺跡，不僅數量大，而且地處宮城內，等級較高」。

研究表明，這些倉窖在宮城內形成一個較為獨立的倉窖區，整個倉窖區東西約150公尺，南北約600公尺，區域外側以夯土牆合圍，北部有官署等建築遺跡，應為北魏皇家府庫的一部分。「這是大陸首個考古確證的宮城內倉窖區，也是等級最高的古代倉儲類建築，該發現極大地豐富了古代都城形制布局及倉儲類建築遺址研究的內涵」，劉濤說。

此外，考古人員在其中一個倉窖底部，發現少量的炭化植物遺存。劉濤表示，「依據現有資料分析，這些倉窖內儲存的糧食等物資，是通過運河水系從全國各地調運到北魏都城，並儲存於此」，後續將對這一區域內的倉窖等建築遺跡進行系統發掘，以進一步明確其時代、形制演變。

報導指出，漢魏洛陽城位於河南洛陽，始建於西周時期，前後延續1500多年，其中作為都城的時間長達600年，具有豐富的歷史文化內涵。目前，相關發掘研究工作仍在進行中。