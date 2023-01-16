《連戰回憶錄》將於17日出版，除了還原2005年「和平之旅」及連胡會、連習會等歷史場景，更對兩岸和平提建言。（連戰辦公室提供）

前副總統連戰17日將出版《連戰回憶錄》，畢生致力推動兩岸和平的他在最後篇章對兩岸關係提出建議，力主「兩岸應該推動政治對話、追求最終和平」，並強調「和平」與「發展」是兩岸關係最關鍵的課題，必須以人民利益為依歸，群策群力共同因應。

連戰說，去年2月俄烏戰爭爆發，至今沒有終止跡象，很多國際媒體目睹慘狀都擔心台灣成為「烏克蘭第二」，甚至稱「台灣海峽是世界最危險區域」。國際社會對危局看得很清楚，反倒台灣內部輕忽的態度讓人吃驚，美國則要求台灣增加對美軍購、加強自衛力量，以至推動役期延長。

他強調，兩岸的政治難題，無法完全從國際介入得以解決，關鍵還是「兩岸間務實的面對」。維持政治現狀維持需有「彼此都是中國人」的認同，否則兩邊現狀一點一滴在改變，終有擦槍走火的引爆點，不能不防。兵凶戰危不該是兩岸人民的選擇，也不該是被迫走上的際遇，「在和平環境追求發展才是正確道路」；對於化解政治對立與難題，「政治對話已是兩岸間逃避不了的一條路」。

連戰說，兩岸的和平發展，特別是涉及「兩岸和平協議」的談判與架構的過程，需要兩岸人民共同關心、討論及參與，也要嚴肅體認：這不僅僅是兩岸高層領導人個別所能決定，也不僅是兩岸任何政黨的歷史任務及責任，更不是國際強權能干預和阻撓，最關鍵的是，「應訴諸兩岸人民意志與決心」。

他始終認為兩岸問題是綜合性與歷史性的問題，儘管現階段兩岸經濟問題很重要，但不能迴避政治問題，因為不可能把兩者完全分開，必須務實面對，這是執政者的責任。

連戰說，將來兩岸面臨的和平協議中的重大課題，例如「結束敵對狀態」、「兩岸政治定位」、「台灣的國際參與」及「對待中華民國存在的事實」等，都應在條件成熟下逐步展開對話與協商，這才是真正掌握兩岸發展的最重大戰略目標。

連戰呼籲北京當局，開啟兩岸政治對話的前提是「必須務實正視1949 年後，兩岸分治以來中華民國政府存在的政治現實」，這是翻不過的一頁，只有在此政治互信下，政治對話才能開展，進而開創未來。

連戰指出，從2005年和平之旅後，在國民黨重新執政的八年間，兩岸都以「先經後政」、「先易後難」為考量，直到2013年2月胡錦濤卸任中共國家主席。事實上，在胡卸任前，中共已希望兩岸能邁向另一階段，進入政治協商。但當時馬英九總統並不十分認同，甚至在同年 4月21日接受《中國時報》訪問時公開強調：「兩岸政治對話，何必急？」兩岸過去談到十項協議，多少碰到政治問題，但都解決；若特別要進行政治對話，「那要談什麼？」

他說，當時馬英九也解釋：過去五年的經驗，證明兩岸可和平地發展下去，若要在政治上做什麼，台灣的時機還沒成熟，雖然許多人一再表示兩岸應政治對話，但沒人真正說清楚具體談什麼？既然大家沒有一致意見，「那又何必急」？

連戰指出，他曾說兩岸事務哪一樣是單純的經濟？每樣都有政治的影子在，政治是避不開的；「今天不做，不是沒有能力做，而是抱著逃避，以免吃力不討好的心態，那是不對的」。2013年2月24日，他和新任中共總書記習近平會見時也觸及此問題，當時雙方都同意固然「先經後政」、「先易後難」，但不能全然不面對政治，既然如此，也可先從政治層面中「先易後難」的來做。

他說，他也曾與馬英九總統談及此一問題，例如目前固然無法簽訂和平協議，但不必迴避，兩岸可先由學術單位、智庫等廣邀專家學者舉辦論壇，先集思廣義。他也認同馬英九提到「堆積木」方式，就是一步步地先創造氛圍環境，等主客觀因素齊備再做也是一途。

連戰說，就史實及現狀，中華民國的率先開國存在與中華人民共和國的後起，都是事實。台灣是多元化社會，無論力求兩岸統一或台灣獨立，最重要的前提，一定要為人民生計、子孫福祉，尤其政治人物、國家領導人更要以人民為先。

他指出，2000年他就提及「簽訂和平協定，保證長期穩定關係」，主張在對等及確保我國家權益的基礎上簽訂兩岸和平協定，並商定以某機制確保和平協定的執行；在兩岸關係方面，我們追求的中程目標是「全面正常化」，唯有「和平協定」才能反映兩岸關係全面正常化的事實，也才是兩岸關係長期穩定發展的基礎。「終止敵對狀態協定」或「停戰協定」僅表示「暫時停止戰爭」，不保證長期和平穩定。

連戰強調，作為政府決策者，「尋求和平，維持自主，避免戰爭，永遠是最為首要的施政考慮」，俄烏戰爭更可得到戰爭沒有贏家的教訓。政治家應看的長遠，而非目光如豆，只見及眼前或考慮選舉；真心期盼有政治家能把上一代留下的歷史問題，在我們這代有效解決。

他說，在台灣內部，兩岸和平協議的談判與對話絕對會有不同聲音，甚至抗拒。台灣的未來是台灣人民不分藍綠、族群、地域共同關切的課題，兩岸歷經逾一甲子的分合對抗後，此時應平心靜氣、冷靜思考如何開展政治對話，兩岸應揚棄自我中心立場，以理解與包容的態度看待對方人民的利益與情感，先從民間、學者間對話，以開放理性創新思維，站在為兩岸人民謀求共同幸福著想，必能找到一條道路。

連戰提醒，兩岸儘管政治體制與意識形態有差異，但在中華文化傳承與表現存在高度共鳴，未來進一步加強兩岸文化交流，以文化為紐帶，為兩岸和平發展開創契機，應是共同努力的方向之一。

他說，如何建構保障兩岸和平發展的架構，一直是兩岸有識之士共同追求的目標。但正因兩岸關係的敏感性與複雜性，及政治鬥爭的需要，有的政黨以「抗中保台」為訴求，販售「芒果乾」獲得選舉利益，進而抹紅主張交流合作的人「出賣主權傾斜中國」，這是不道德且應被譴責的政治舉動。兩岸除經貿來往，若能進一步從「文化議題」促進彼此的認識與理解，經過時間發酵，才可能逐漸化解兩岸交往的各種阻力。

連戰說，現階段中國大陸的發展正面臨如何抓住戰略機遇期的機會與挑戰。他認為當前大陸最重要的國家戰略，就是加快社會主義建設的全面現代化，走向「全面性、平衡性、公平性、實質性」的現代化大國。而從中共過去30多年的改革政策的經驗得知，堅持「和平」就是大陸能夠永續「發展」的唯一選擇。

他說，大陸目前對人民提出「共同富裕」的號召，國父孫中山的民生主義也是以縮小貧富差距追求「均富」為目標，這應是兩岸當政者為讓人民普遍過好生活的共同交集，應從各自努力到相互幫助；少堅持意識形態，多訴求民生經濟，何嘗不該是兩岸化異求同的新願景與共同價值觀。兩岸應當好好抓住孫中山先生思想的最大公約數，為兩岸的和平，中國的未來，走出一條正確的發展道路。

連戰認為，「和平」與「發展」是兩岸關係最關鍵的課題，也是不容逃避的工程，必須群策群力共同因應，尤其要理解「人民的意願」及「人民的力量」，因為兩岸的和平與發展最後仍應以人民的利益及福祉為依歸，因此必須重視及強調人民的因素。

天下文化出版的《連戰回憶錄》，將於明天上市，2月7日在經國七海文化園區舉辦新書發表會，連戰將親自出席，並邀前總統馬英九、前立法院長王金平、前行政院長劉兆玄，以及出生台南市的台灣史學家鄭喜夫等四人致詞。