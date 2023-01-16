來自馬來西亞的藝人黃明志，向來作風大膽、嗆辣，近日推出新專輯《高清無碼》還找來已引退的蒼井空、明日花綺羅等前大咖女優演出，成功引起網友熱烈討論。但近日黃明志卻突然爆料自己的女性好友遭「某祖國男藝人」硬上還不戴套，還出現「牙籤」等關鍵字，引發網友不斷猜測。今（16）日凌晨黃明志又再度發文砲轟，該名男星不僅在與女性近距離接觸時就打算性侵，沒想到還「兩分鐘就射」並跑回自己房間，讓他相當傻眼。

黃明志16日凌晨於限時動態上發文，再度開罵表示「男生懶叫癢很正常，但不代表可以不戴套，不代表可以隨便內射人家，懷孕怎麼辦？人家才幾歲，本來只是以為可以近距離見偶像結果你突然脫人家褲子，懶叫細細圓圓的人家沒什麼感覺還沒準備好防備結果你兩分鐘就射了，然後快快拉褲子跑回自己房間說『怕被人看到』是什麼鬼？帶個套放在皮夾才出門很難嗎？抽出法很難嗎？站著賺錢不做狗很難嗎？泰國你不是很熟？」黃明志甚至猛嗆男方賺那麼多錢，那乾脆去找醫生治療一下吧。而內容中又提到泰國等不少關鍵字，再度讓網友議論紛紛。

事實上，黃明志在14日時就曾透過IG限時動態，發文怒嗆「你硬上小妹妹（我朋友）還死命不戴套內射人家」、「如果被你祖國捉到，你就準備打包去跟牙籤做roommate（室友）了。到時候看你還愛不愛祖國」，而文中的牙籤疑似就是先前因強姦罪遭官方判刑坐牢13年的吳亦凡，加上文末他還用一連串的粵語，疑似暗指對方是香港出身，並在大陸活動的男藝人，令網友們忍不住肉搜。

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