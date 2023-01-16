前國民黨主席、前副總統連戰將出版回憶錄，書中提到「國共論壇」成為兩岸互動新模式，並透露馬政府時期，中共當局曾想跟我方進行政治協議，但遭馬英九以「先經後政」等三原則婉拒。連戰回顧後來政治變局以至目前兩岸關係兵凶戰危，大歎「歷史的進程，真是當斷未斷，反受其亂。」

連戰在書中指出，2008年底的上海論壇期間，由於兩岸已經達成向前推動兩岸經濟合作的方案，除了剩下的貨物貿易與服務貿易要再談外，前瞻未來就是要去碰觸政治層面的制度性問題。記得大陸政協主席賈慶林在上海跟他交心說「連主席，剩下的沒啥大問題，我們好好再繼續努力，沒有什麼解決不了的。」賈的誠意與魄力，讓他印象深刻。

他說，回台灣後，他特別去向馬英九總統報告說，「胡錦濤總書記與賈慶林主席的任期還有三年，剛好跟你的未來三年任期重疊，據我的接觸觀察，胡、賈兩位先生是可推誠與共的人，我們是否可以好好規畫，兩岸可以就政治架構這一難題來商討未來制度性的安排。」但馬立即回說，政治議題非一蹴可及，我們還是應該秉持先易後難、先經後政、先急後緩的原則，兩會所討論的像堆積木方式來進行。

連戰說，其實2012年馬英九要競選總統連任的前夕，過境美國拋出過未來可推動兩岸簽署和平協談的主張，一度引起廣泛討論與熱議，但後來不了了之，不知是否受到美國的壓力。及至馬2016年5月卸任，始終未再談起和平協議的議題。但到了2014及2016國民黨起連續選舉大敗，在兩岸問題採取保守做法也未能守住政權，現在已很多人在檢討反省，但是歷史的進程，真是當斷未斷，反受其亂。

連戰指出，回顧國共論壇、兩岸經貿文化論壇平台，原本心胸就是對外開放的，歡迎其他黨派都參加，集思廣益。歷屆會議，親民黨副主席張昭雄、祕書長秦金生、新黨主席郁慕明、台灣無黨團結聯盟主席林炳坤等多出席，民進黨及台聯則婉拒。2009年民進黨中央還明確禁止黨員出席第五屆論壇，甚至對出席的范振宗及許榮淑開除黨籍。民進黨為了一黨之私之利，不以健康的心態面對兩岸情勢的發展與挑戰，甚至兩度執政期間升高兩岸的對立、擴大敵我矛盾，有悖人民期待的和平展趨，實在令人遺憾與痛心。

連戰強調，推動兩岸和平發展，猶如在一片原本看似無路的荊棘中，開闢一條道路。如今看到小徑變成大道，大道雖然也有曲折，但這條路還是陽關大道，也是正道。國共平台搭建雖遭台灣的民進黨及台獨份子一再抨擊抹黑，但這個平台包括兩岸論壇為兩岸關係引導上和平發展的正向路上，卻是功不可沒。當初參與其事者，不管是幕前或幕後，都在歷史上留下不可磨滅的貢獻。

天下文化出版的《連戰回憶錄》，將於明天上市，2月7日在經國七海文化園區舉辦新書發表會，連戰將親自出席，並邀前總統馬英九、前立法院長王金平、前行政院長劉兆玄，以及出生台南市的台灣史學家鄭喜夫等四人致詞。