全球關注的世界棒球經典賽睽違10年再度回到台中！「2023世界棒球經典賽(WBC)」A組預賽3月8日至12日將在台中洲際棒球場重磅登場，台中市運動局長李昱叡表示，市長盧秀燕高度重視台中籌辦經典賽，為營造地主中華隊主場優勢，市府與WBC主辦單位研商，支持3月5日至6日的「官辦熱身賽」在洲際棒球場舉行，歡迎各地球迷齊聚台中一起為中華隊加油。

李昱叡表示，盧市長與MLB副總裁兼WBC主席Jim Small已共同召開過協調會，討論準備工作，盧秀燕市長相當重視這次機會，不僅可提高台灣、台中市的國際能見度，更能展現城市參與國際賽事的能力，也可掌握商機行銷城市。更重要的是營造主場優勢，讓中華隊「在家比賽」，感受國人團結一致的力量，成為中華隊最強後盾。

Jim Small表示，「2023年世界棒球經典賽」官方首場比賽就在台中舉辦，睽違10年，世界各地將再度關注台中，很高興能把台中介紹給全世界，台中是一座運動友善城市，也是台灣棒球首都，很開心今天和大家見面。這場賽事背後少不了在座各局處及相關單位的協助，感謝市府及盧市長對賽事的支持，盼一起合作打造賽事，以舒適的環境迎接來自全世界的球員，也期許球員展現最好的球技。

李昱叡指出，「2023年世界棒球經典賽」官方首場比賽就在台中舉辦，台中市曾榮獲世界棒壘球總會(WBSC)頒發「世界棒球之都」，台中洲際棒球場更是台灣首屈一指的國際標準棒球場，中華隊在這屆賽事與古巴、荷蘭、義大利、巴拿馬等隊同屬A組，力拚分組前兩名，以取得東京複賽門票為首要目標。

運動局表示，世界棒球經典賽是全球棒球迷最關注的賽事，全世界僅4座城市具有舉辦資格，包括台灣台中、日本東京、美國鳳凰城、邁阿密；台中市府各機關將與主辦單位美國職棒大聯盟(MLB)、中華民國棒球協會全力推動籌備。

「2023世界棒球經典賽(WBC)」 A組預賽3月8日至12日，將在台中洲際棒球場盛大登場，盧市長表示，世界棒球經典賽全球僅4座城市具舉辦資格，台中市就是其中之一，榮登國際，市府全力以赴籌備，迎接世界球迷到台中觀賽。

「讓台中被看見！」盧市長表示，國際賽事很難得在台灣舉行，她高度重視此次機會，不僅可提高台中市的國際能見度，更能展現台灣參與國際賽事的能力，並可掌握商機行銷城市。