CCL廠台光電（2383）16日重訊公告指出，15日晚間9點45分觀音廠發生火警，公司迅速安全撤離人員，並緊急通報消防單位進行救災動作，此事故未造成任何人員傷亡，起火點及真正起火原因尚待消防單位勘查鑑定。

台光電表示，此次火警對公司的影響尚在評估中，目前初估影響不大，同時將調度觀音二廠、三廠，以及新竹四廠的產能支援，另外，因公司有投保火險，將通知保險公司，待堪查結果進行相關理賠程序。