美國財政部日前表示聯邦政府將在今年夏天耗盡現金後，眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）15日表示將與美國總統拜登協商提高聯邦政府負債上限，但他強調政府應縮減支出。

麥卡錫在接受福斯新聞台專訪時表示：「讓我們坐下來討論看看還有哪裡可以改變做法。我們憑什麼老神在在、大言不慚地宣稱政府沒有浪費錢？」

美國財政部長葉倫日前已呼籲國會盡快提高債務上限，因為31.4兆美元的舉債上限即將在19日到達，屆時財政部必須採取緊急措施管理聯邦政府現金流。