美國財政部日前表示聯邦政府將在今年夏天耗盡現金後，眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）15日表示將與美國總統拜登協商提高聯邦政府負債上限，但他強調政府應縮減支出。
麥卡錫在接受福斯新聞台專訪時表示：「讓我們坐下來討論看看還有哪裡可以改變做法。我們憑什麼老神在在、大言不慚地宣稱政府沒有浪費錢？」
美國財政部長葉倫日前已呼籲國會盡快提高債務上限，因為31.4兆美元的舉債上限即將在19日到達，屆時財政部必須採取緊急措施管理聯邦政府現金流。
美國財政部日前表示聯邦政府將在今年夏天耗盡現金後，眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）15日表示將與美國總統拜登協商提高聯邦政府負債上限，但他強調政府應縮減支出。
麥卡錫在接受福斯新聞台專訪時表示：「讓我們坐下來討論看看還有哪裡可以改變做法。我們憑什麼老神在在、大言不慚地宣稱政府沒有浪費錢？」
美國財政部長葉倫日前已呼籲國會盡快提高債務上限，因為31.4兆美元的舉債上限即將在19日到達，屆時財政部必須採取緊急措施管理聯邦政府現金流。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。