2023年春節連假長達10天，且隨著民眾恢復正常生活，帶動內用聚餐需求暢旺。連鎖餐飲集團王品(2727)旗下24個品牌、逾300家門市按慣例僅休除夕1天、大年初一即開門迎客，而「紅包行情」帶動品牌連假期間訂位熱絡，目前整體訂位已達8～9成滿。

王品表示，中式料理仍為年節聚餐首選，帶動旗下「丰禾」、「享鴨」、「莆田」3大中餐品牌訂位狀況熱絡，其他品牌亦逐步發酵中。依據往年經驗，能滿足全家大小口味的「陶板屋」、「西堤牛排」春節連假均可望滿訂。

對此，王品旗下各品牌祭出新菜及加碼優惠攬客。其中，「王品牛排」推出「迎春饗宴」，凡到店享用1790元與1990元套餐各1套，即款待價值688元的「嫩煎黑松露干貝」1份。頂級牛排「THE WANG」則推出全新「伊比利丁骨豬」套餐，年節期間就能嚐新。

轉型的「藝奇和牛岩板燒 日本料理」上月進駐南紡購物中心開出第11家門市，開幕即成功創造話題口碑。對此，王品將「藝奇吉好運」活動延長至1月底，期間至全台「藝奇」消費任一套餐，即可抽祈願吉籤，除有機會一嚐各式料理，還能挑戰最大獎「88折優惠券」。

而跨足日式高價鐵板燒市場的「阪前 和牛鐵板燒」，去年12月開幕後即大受好評。王品表示，套餐中「鹿兒島A5黑毛和牛」、「澳洲M9和牛名物三品」、「龍蝦二吃」料理打造視覺味覺雙饗宴，正適合年節與家人親友一同體驗。

王品在台灣強勢拉抬填補中國大陸下滑缺口下，2022年12月自結合併營收17.4億元，月增達13.23％、年減5.45％，創同期次高。第四季合併營收50億元，季減1.73％、年減0.51％，仍創歷史第三高。全年自結合併營收182.69億元、年增6.51％，再創歷史新高。

展望2023年，王品表示，除力拚「阪前 和牛鐵板燒」5年內展店達13家外，集團將在台持續深耕火鍋、燒肉、吃到飽3大品類，全年目標展店達30～50家。同時，今年亦規畫再開出高價火鍋新品牌。