汪小菲與前妻大S因生活費爭議鬧上法院，雙方更是隔空交火，連汪小菲的緋聞女友當時也公開聲援，之後兩人便公開戀情，但昨（15）日張穎穎卻突然開直播爆哭疑似情變汪小菲，她的最新動態似乎洩出一些端倪，引發網友猜測，而有一名知情人士透露，兩人確實已經分手。

日前張穎穎在抖音上公開兩人緊靠在一起的合影，而汪小菲也曾不避諱的在直播中感謝張穎穎，沒想到張穎穎昨（15）日突然在直播中爆哭，且不斷重複「憑什麼，要我來承擔這些東西呢？」張蘭更在下方留言直嗆「就憑你是個心機女」，引發網友熱議，其中就有網友發現汪小菲近日時常連線張蘭的新助理「雯雯」，且她的外貌又與張雨綺與大S相似，所以網友猜測或許與她有關。

然而，在張穎穎更新的動態中，有網友從她的狀態與照片中發現，兩人似乎真的分手了，照片中只見張穎穎一個人到吉林滑雪，只是不會滑雪的她，身旁卻沒人可幫忙，只能一個人餵麋鹿、躺在滑板上，看起來相當孤獨。

另外，張穎穎還在文案中寫下「成功之前，你這輩子該走的彎路，該吃的苦，該撞的南牆，該掉的陷阱，一個都少不了。工作沒了可以再找，愛情沒了可以再遇。人生本來就一無所有，有啥不能從頭再來？」心情似乎不是太好。