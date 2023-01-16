花蓮縣警察局新任局長呂世明（右）今到任，縣長徐榛蔚（左）主持交接儀式時讚許其資歷，相信他會是基層最好的學習標竿與榜樣。（羅亦晽攝）

花蓮縣警察局新任局長呂世明（右）今到任宣誓就職。（羅亦晽攝）

花蓮縣警察局新任局長呂世明今到任，縣長徐榛蔚主持交接儀式時讚許其資歷，相信花蓮警方未來能在他的帶領下，持續打擊犯罪，同時也感謝基層員警不辭辛勞緝毒掃黑，她說，花蓮是純樸的觀光城市，唯有治安良善，人民才能安居樂業，感謝警方盡心盡力為地方鄉親保住治安的最後一條防線。

花蓮縣警察局卸、新任局長交接典禮於今日上午9時在該局親民堂舉行，由縣長徐榛蔚主持交接、警政委員黃勢清監交，地方民代、縣府各局處首長、民力、警友會及其他單位等近150人參與。

徐榛蔚先是恭賀上屆縣警局長戴崇贒連跳2級，榮調台南市警局副局長，並歡迎警政署公共關係室主任呂世明調任到花蓮服務。

57歲新任局長呂世明警大53期行政警察學系畢業，並擁有警大警政研究所碩士身份，歷任中央警官學校區隊長，刑警局組長及督察，警政署秘書及科長，新竹縣警局新埔及竹東分局長，桃園縣警局大園及蘆竹分局長，新竹市警局第一分局長，保安第一總隊第六大隊長、臺南市警局善化、第三分局及永康分局長，公共關係室主任等。

徐榛蔚表示，從呂世明簡歷可見其內外資歷豐富，且曾任各式要職，相信他對中央的政策相當清楚，相信每任局長都會是基層最好的學習標竿與榜樣。

不過她也提到花蓮縣境狹長，南北約175公里，地大人少，治安相對重要，且花蓮是純樸的觀光城市，唯有治安良善，才能讓人民安居樂業、產業觀光向前發展，因此她和民眾對縣警局有幾分堅持，緝毒掃黑是重中之中，且需加強再加強破獲詐騙事件，因縣內老弱婦孺多，警方必須以其為重大使命，魚肉鄉民打擊黑道更是要做。

徐榛蔚最後感謝基層警察深入民間，為地方鄉親保住治安的最後一條防線，但她也表示，現在犯案手法不斷精進，身為警察的一員，不論是科技破案及任何偵訊過程等，仍需要不斷精進、往前挑戰，希望大家能持續守護花蓮。