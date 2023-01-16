據《北京商報》報導，近日傳出騰訊10日向全員發送的一份郵件中，通報近期的內部反腐敗情況，當中共涉及48人之多。該名單上的員工和管理者因觸犯「騰訊高壓線」，包含涉嫌職務侵佔、非法挪用資金、商業賄賂等違法或內部管理不當等問題而受到處罰、辭退與移送司法。

回顧上月騰訊創辦人馬化騰曾在員工大會上表示，內部的貪腐問題「真的是觸目驚心」，痛批很多業務做不起來，並不是因為管理者問題，也不是業務方向問題，而是貪腐漏洞太大，業務被掏空了。

據了解，騰訊從2005年首次提出「騰訊高壓線」，並在2015年發佈的《騰訊陽光行為準則》中進一步明確規定，再加上與其他違規行為的內容和處理流程。

該郵件中指出，主要分為4部分內容進行通報，相關人員達到48人，也有因涉嫌挪用資金和收受商業賄賂被移送公安機關。

其中通報涉及人數最多在於25起觸犯「騰訊高壓線」事件。7名騰訊雲與智慧產業事業群員工和2名外包人員被辭退；互動娛樂事業群共11名員工和2名外包人員被辭退，這也是涉案人數最多的事業群。另包含平台與內容事業群5人，企業發展事業群3人，騰訊雲雀、騰娛等子公司共4人。

但騰訊內部人士也透露，此次相關郵件是定期陽光通報，和馬化騰在年會上的提及的「內部貪腐」表態無關。