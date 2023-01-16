台中73歲獨居阿嬤廖姓婦人因中低收入補助中斷，子女又生活困頓無法接濟，經常一天35元的大麵焿分2餐吃，經台中市二分局警員鄭惠婷發現，即時關懷及通報社福單位，也恢復阿嬤中低收入戶資格，讓阿嬤可以三餐溫飽。

台中市第二分局公園派出所警員鄭惠婷於立人派出所任內執行勤區查察勤務時，透過物管公司發現北區一社區內73歲廖姓婦人，其子原本在大陸工作，受疫情影響失業後，負債累累，遲遲無法回台，廖婦經濟陷入困頓，靠鄰居接濟，也經常有一餐沒一餐。

鄭惠婷於是到廖婦家中訪視，發現廖婦家徒四壁，阿嬤跟她說，雖有國民年金3500元但要繳水電、管理費所剩有限，平常35元大麵焿分兩餐吃，一天能吃一餐就好，看其存款只有1千多元，處境甚是可憐，因而通報區公所，並轉介財團法人張榮發基金會等慈善團體救助，順利讓阿嬤恢復中低收入戶資格，過個好年。

鄭惠婷最近調任公園派出所後，想到年關將近，也利用休假勤餘的時間，前往探視廖婦，並自掏腰包送上年節禮盒，向廖婦拜個早年，廖婦對於鄭員調離原職，仍不忘溫情關懷，深受感動，直說鄭員真是人美心善。

台中市第二分局分局長陳家銘表示，警察是最貼近民眾的公務員，在執勤時如能主動關懷社會角落需要幫助的民眾，發揮「人飢己飢，人溺己溺」的精神，拋磚引玉，協助搭起公益橋梁，既可讓善心人士的愛心發揮最大成效，也讓社會形成善的循環。本次春節期間，警方將堅守崗位維持治安平穩、交通順暢，也將針對轄內亟需援助的弱勢家庭加強關懷轉介，盡力協助申請相關紓困補助，讓大家都能平安過好年。