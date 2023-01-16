儘管澳洲11月通膨率超乎預期，但摩根大通依舊認為澳洲央行即將結束升息循環。澳洲政府日前公布，去年11月澳洲消費者物價指數（CPI）年增7.3％，雖然超乎市場預期，但摩根大通認為市場預期的7.2％年增幅與實際數據差距不大。況且，去年10月通膨率低於市場預期，也就是說兩個月平均下來通膨率與預期不相上下，不影響摩根大通先前在報告中主張澳洲基準利率達到3.60％後將終止升息循環的預測。目前澳洲基準利率在3.10％，只要再升息2碼即達到摩根大通預期的頂點。