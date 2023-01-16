立法院會延至19日繼續審查普發6000元，今也進行黨團協商針對國民黨團、行政院版「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案。民眾黨團今召開記者會，呼籲嚴審特別條例草案，刪除空白授權條款，縮短預算執行時間，不以舉債支應發放，更要保障撥補勞健保基金，避免政府濫用補貼政策，造成債留子孫的苦果。

立委邱臣遠表示，政府始終說不清楚清究竟「超徵」多少稅金，財政部預估從4500億變成4950億，執政黨立委把發錢當成敗選的「止痛藥」、「特效藥」，但在野黨關心的是行政機關濫權、違反財政紀律。行政院提出的特別條例草案，有非常大的空白授權空間，令人想起過去「紓困條例第7條」的霸王條款，只要為了防疫，指揮中心就能限制人身自由、不甩政府採購制度的亂象。

邱臣遠指出，全民共享應以「結餘數」而非超收數為準，若7月審計部決算後發現結餘不如預期，恐變成「舉債發現金」的最糟情況。另外，新內閣改組之際，本應看守的行政院長蘇貞昌卻動作頻頻，不只搶先宣布普發現金，形同「撒幣救官位」，呼籲蘇應該比照2018年時的「賴清德模式」不要戀棧，總預算通過後宣布總辭。

立委張其祿表示，監察院2020年指出，台灣特別預算編列有常態化的現象，政府恐將部分支出隱藏於前瞻計畫特別預算，形成總預算財政收支平衡的假象；審計部針對前瞻2期預算指出總績效檢討報告不完整，各種資訊揭露內容期程不一致，未揭露帶動經濟成長的具體成效，可見行政機關將特別預算常態化後，造成財政紀律不彰與迴避國會監督的問題。

張其祿指出，近幾年實徵大於預算數（超徵）與年度總決算賸餘的金額，存在不小落差，例如在110年度號稱超徵4327億元，但實際上年度總決算賸餘僅2971億元，目前111年度的審計部審定的歲計賸餘，要等到7月才會有正式數字出來，屆時若「年度總決算賸餘大於超徵」自然是皆大歡喜，但若「年度總決算賸餘小於超徵」，特別預算恐怕只能舉債支應。他指出，不樂見舉債發現金債留子孫，應刪除預算經費來源「舉借債務支應」法源依據，斷絕政府舉債大撒幣的可能性。