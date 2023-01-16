學測奇景！一名網友分享，考完學測出來撞見超狂畫面，一群穿著黑衣的年輕人站在建中考場門口舉著紅色應援布條，替重考學測的朋友加油打氣，吸引了1.3萬人朝聖，引起網友熱烈討論，不少人笑歪直呼，看到會瘋掉，這根本是大型社死現場，跪求主角的反應。

一名網友昨在臉書社團《路上觀察學院》分享，剛剛考完學測，一踏出建中的校門口，就看到一群黑衣人舉著一個巨大的紅色布條，上面寫著「狂賀！XXX重考生，學測就上，台藝穩上，學業愛情兩得意；學測沒上，分科會上，明年學測再等你。」

有網友分享，考完學測走出來，發現有人在建中校門口舉「應援布條」。（圖／翻攝自路上觀察學院）

從原PO分享的照片中可見，8個穿著黑色衣服的年輕人，其中有5人戴著黑色墨鏡，看上去很有氣勢，大剌剌地舉著巨大應援布條，替重考學測的朋友加油，而站在最右邊的女生則舉著手機，似乎是準備錄下朋友的反應。

超狂應援團引起網友討論，「這就是所謂的好朋友」、「超級好人緣」、「大型社死現場」、「走出考場以後，直接進戶政改名」、「考完看到這個迎接，真的不知道該哭該笑」、「瘋掉，這超好笑」。