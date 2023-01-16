新北市長侯友宜去年年底順利高票連任，選後持續舉辦感恩餐會，並曾在會場說出「不會辜負大家」被外界解讀為是要去總統府「好好做事情」；另外美麗島電子報董事長吳子嘉昨天也呼籲侯友宜，若要選2024要趕快做決定，不用怕被人家講「落跑」，侯本人則回應，現在是新北市長，「把市政做好」才是現在該做的事情。

對於在感恩餐會上的「不會辜負大家」一言，侯友宜解釋，自己從事公職43年，在每個職位都會扮演好積極負責的角色，並且以這樣的態度把事情做好，不追求期待，每一個地方、每一項市政建設都可以做好，才不會辜負新北市也不辜負所有人對自己做事的期待。

至於2024議題，侯友宜再次強調，自己現在是新北事長，把握當下認真打拼，尤其春節快到了，希望大家都能在春節期間有一個平安的好年過，希望警察同仁在加強重要節日安全維護的工作上，能夠守好自己的角色，治安、交安、為民服務，把事情做到位，這才是現在該做的事情。