德國ZEW經濟研究所最新出示一份報告指出，德國作為投資目的地的吸引力，較上一次2020年的調查下跌了4名，在21個工業經濟體中排名為第18名。

據德國媒體《Augsburger Allgemeine》周一的報導，上升的能源成本，以及勞動力的短缺，都讓德國原先的高稅率、複雜的行政體系、緩慢的創新腳步等問題更為嚴重，導致整體投資吸引力下降，排名僅優於匈牙利、西班牙、義大利。

ZEW將美國、加拿大、瑞典和瑞士排名為頂尖前四名，並認為，美國優勢在於較低的能源價格，精簡的政府體系，以及有利的融資環境；瑞典的稅制和優惠的能源價格，吸引了企業家；瑞士則在良好的國家制度和較好的融資管道，得分較多。

ZEW自2006年開始進行該調查。目前排名躍升最多的是波蘭。

ZEW也批評了德國的經濟承受太多的官僚作風，該機構要求提出改善，包括工廠、道路、鐵路、風力發電廠的建設加速審批程序。