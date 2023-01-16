落實ESG、永續發展難度最高的鋼鐵產業，台灣龍頭企業中鋼集團大突破，取得第一筆綠色貸款，由日商瑞穗銀行（Mizuho）簽訂新台幣22億元，成為市場重大指標意義。

日商瑞穗銀行（Mizuho）16日宣布，與中鋼100％子公司中龍鋼鐵公司簽訂新台幣22億元「綠色貸款」（Green loan），貸款用途為興建再生水廠。

中龍鋼鐵公司配合台中市政府推動的福田放流水回收再利用計畫，將在台中港區興建再生水廠，預計於112年第2季動工，規劃於115年第一季接管通水，以打造綠色鋼廠，實踐廢水變黃金的水資源利用價值，更盼藉此拋磚引玉，吸引更多企業投入再生水領域。

面對氣候變遷的全球趨勢，鋼鐵產業除了原有的原料及市場變動加劇、經營風險升高等挑戰，參與環境保護更是責無旁貸，中鋼集團以積極態度落實減碳目標，持續強化ESG的永續競爭力。

瑞穗銀行表示，此件綠色貸款案，依據亞太地區貸款市場協會（Asia Pacific Loan Market Association, APLMA）的綠色貸款原則 2021（Green Loan Principles 2021, GLP）規範嚴格檢視，且委請安永聯合會計師事務所擔任第三方確信機構覆核，以確信此次貸款的目標符合綠色貸款原則，落實中龍的綠能策略以及永續發展的目標。

投入永續發展先趨的瑞穗金融集團，在永續金融及綠色金融領域已取得領導地位。瑞穗金融集團表示，長期永續金融目標為自2019至2030永續金融累積放貸金額25兆日圓，其中12兆日圓為環境相關融資。依Refinitiv LPC統計，2022年前三季瑞穗金融集團於亞太地區及日本國內Sustainable Finance Top Tier Lender排行榜皆居首位，總額分別達到76億美元及50億美元。