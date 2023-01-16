搶攻疫後國旅復甦商機，礁溪長榮鳳凰酒以充滿生命力的芳香草本植物與本草藥材為主題，自即日起至6月15日推出「本草HERBAL賀謀」系列活動。「臺灣原生香草香料展」，帶領大小朋友一起認識十二款臺灣原生香草香料植物。「神印之煉」解謎闖關遊戲，成功破關得掌握藏在藥材裡的重要線索。入住並可參加香草香料手作DIY課程、在浪漫唯美的花草打卡牆留影、感受鳳凰草本浴包帶來的溫暖舒暢。

到香草與香料，許多人會先想到外國的薰衣草或迷迭香，其實臺灣也有不少原生種香草香料植物，礁溪長榮鳳凰酒店特別於酒店二樓鳳凰藝廊舉辦「臺灣原生香草香料展」，其中最廣為人知的，當屬「艾草」與「仙草」。臺灣俗諺說「插榕較勇龍，插艾較勇健」，端午節常見在家戶門口插上艾草避邪驅蚊，而仙草煮茶或做成仙草凍，更是清涼消暑的國民點心。

「馬告」與「刺蔥」味道辛辣帶著檸檬香，皆為原住民族重要的香料植物，其中刺蔥因其嫩枝長滿尖刺，連鳥兒都不敢踩上去，故又名「鳥不踏」。至於廣泛分布在海邊的「蔓荊」，不但氣味芳香可以煮茶，更以超強抓地力、耐乾、耐鹽、耐強風的特性，成為濱海水土保持的固砂尖兵。

長榮鳳凰酒店表示，展覽現場以特寫照片與說明文字，讓大小朋友一起輕鬆認識十二種臺灣原生的香草與香料植物，更設置聞香瓶讓參觀者實際感受香氣，另外還設置求籤區，可以許願抽出充滿正能量的草本祝福籤，為自己與摯愛親友送上溫馨的祝福。

國人日常飲食除了添加香草香料，也經常使用紅棗、黃耆、當歸等藥材來熬煮養生茶飲或燉湯滋補。這一季，長榮鳳凰酒店原創設計的「神印之煉」解謎闖關遊戲，大小朋友必須運用成語、算術、以及對本草藥材的認識與印象，才能破解層層關卡完成任務。「神印之煉」為房客專屬活動，辦理入住時取得遊戲任務說明，挑戰成功後可在三樓健康休閒中心櫃台兌換紀念禮物一份。

礁溪長榮鳳凰酒店表示，春日出遊正是時候，長榮鳳凰酒店以充滿春天氣息的粉紅花朵與鮮綠藤蔓妝點酒店空間，邀請旅人到礁溪體驗浪漫療癒的草本浴與植物芳香之旅，充滿能量展開新的一年