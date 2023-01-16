4名男女15日未帶禦寒衣物攻頂，消防人員連夜前往救援。（民眾提供）

太誇張！4名男女15日未帶禦寒衣物，甚至只穿短褲攻頂，下午4時許，走到海拔3200公尺海端鄉溪頭山三角點時，因氣溫驟降，冷到受不了，向消防隊求救， 救難人員攜禦寒衣物上山救人，今天清晨5時30分才順利把人帶下山，南橫山區居民直言： 「不做好準備就上山，根本就是找死」。

台東縣消防局昨中午12時21分接獲距嘉明湖避難山屋約600公尺步道上有1男姓遊客呼吸喘肢體無力無法行走疑似高山症案件，請求協助，關山大隊山域專責隊人員立即整裝上山前往救援，同時通報消防署及申請空中勤務總隊直升機，執行吊掛後送。

孰料任務剛結束，下午4時許又接獲施女報案表示，他們在溪頭山三角點處、沒有帶登山禦寒衣物，「真的很冷，快來救我們」，原前往嘉明湖救援的山域專責隊人員，立即趕往施女等人受困處，過程中施女多次電話求救「「快冷死了、請趕快來」。

救援人員表示，昨晚接近10點終於找到施女等4人，4個人不僅沒有登山裝備、沒穿禦寒衣物，其中1男子只穿著短褲，救援人員除提供衣物保暖，也斥責：「這樣也敢登山？」「不知道山上多冷嗎？」

為避免4人失溫，救援人員決定連夜緊急下山，但施女及其穿短褲男友，因為沒有登山經驗，下山速度慢，走了7個多小時，直到今天凌晨5時30分才順利下山。

當地張姓民眾表示，不尊重山，不做準備就上山，根本就是找死；台東縣消防局呼籲，近日已發生2起山域事故，搜救人員疲於奔命，提醒民眾從事登山活動務必嚴謹評估，做好完善準備，以因應山區多變化之環境，維護自身安全。