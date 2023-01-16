：台中太平警分局宏龍派出所所長葉承蔚主動與光隆里長張雅芳、義警、警察志工前往轄內進行寒冬送暖。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

：台中太平警分局宏龍派出所所長葉承蔚主動與光隆里長張雅芳、義警、警察志工前往轄內進行寒冬送暖。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

馮惠宜／台中報導

歲末送暖，台中太平警分局宏龍派出所所長葉承蔚主動與光隆里長張雅芳、宏龍義警分隊長陳文南、警察志工們及地方熱心人士日前上午前往轄內寒冬送暖，針對獨居老人、弱勢族群、中低收入戶及新移民的民眾共計76戶，分送愛心。

兔年即將到來，到處已充滿年節氣氛，各地紛紛都有關懷獨居老人、關懷弱勢之愛心活動，宏龍派出所所長葉承蔚協同地方里長和志工將募集來的愛心物資一一發送，例如優質香米912公斤、手工拉麵152包、沙拉油76瓶、醬油152瓶等民生用品及每戶新台幣1千元的新春紅包，散播社會的愛心及關懷，讓他們能在春節期間感受到社會溫暖及年節氣氛。

里長張雅芳表示，這幾天天氣又變冷了，感謝熱心地方人士的暖心支持，每年年節歲末之際，都會想到回饋社會，幫忙的弱勢民眾過個好年，於是在社福單位、警方、企業及熱心民眾協力募集許多物質，一起來做公益、寒冬送暖。

他也說，里內有位50多歲的潘姓男子，自幼雙親去世，加上自己身體行動不便，從小由阿嬤獨自養大，現在阿嬤已高齡90歲了，經濟來源僅靠自己打工的微薄收入及社會福利救助。再加上里內亦有不少弱勢家庭，透過各界的幫忙讓他們社會溫暖且正向的力量。

葉承蔚表示，員警平日執行警勤區訪查勤務時，發現弱勢家庭或其他需急難救助的民眾，都會熱心主動通報區公所及社福單位，很高興一同響應這項活動。其次，警方也將在本(112)年度「加強重要節日安全維護工作」期間，持續守護轄區治(交)安，讓民眾能夠平平安安、快快樂樂的過好年。