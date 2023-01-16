人民網15日報導，農曆兔年即將到來，大陸探月航太吉祥物「太空兔」的中英雙語名稱14日正式公布，中文名為「兔星星」，英文名為「To Star」。

報導指出，大陸探月工程也稱嫦娥工程，自2007年10月24日嫦娥一號發射，到2019年1月3日嫦娥四號實現全人類首次月球背面軟著陸和巡視探測，再到2020年12月17日嫦娥五號返回艙攜帶月球樣品成功著陸取回1731克月壤，實現了「六戰六捷」。

「太空兔」是大陸探月航太工程的吉祥物，最初設定為大陸探月派駐在月球的觀察員，其形象靈感來自於中國古代神話故事中的「月宮玉兔」，結合現代太空人形象，以紅、藍、白極具大陸航太科技屬性的色彩作為配色，通過擬人化的方式，讓航太人奮力拚搏、勇於探索的航太精神得到了具象化體現。

據介紹，兔星星寓意「玉兔巡月，揚帆星河」，大陸嫦娥三號、四號的月球車均以「玉兔」為名，兔星星的名字表達了其太空特質和初心使命。英文名字To star寓意我們的征途是星辰大海，體現了傳統文化與航太科技的融合，寄託著中華民族千百年來的探月夢想，表達著新時代中國航太向宇宙深空進發的豪情願景。