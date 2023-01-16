韓國女星金裕貞以童星出道，過去曾出演過《便利店新星》、《雲畫的月光》、《紅天機》等多部大熱韓劇，被封為「國民妹妹」，人氣居高不下。近日在社群平台分享代言品牌的形象照，穿上緊身削肩背心，秀出直角肩、超有料身材，忍不住讓網友直呼：「真的轉大人了！」

金裕貞4歲就出道拍廣告的她，與同樣童星出身的金所泫、金賽綸並稱「南韓三金」。在廣告、模特和戲劇圈都有亮眼表現，以精湛演技與優質形象受到觀眾喜愛，甚至被稱為「下一個全智賢」，在海外也有大批粉絲追隨。

日前，金裕貞在IG曬出品牌代言形象照，只見她身穿米色緊身削肩背心，大方展現性感鎖骨與白皙肌膚，雖然沒有露出事業線，但還是看得出胸前非常有料，隨著年紀漸長，她似乎也開始漸漸「轉大人」，此則貼文也吸引高達89萬名粉絲按讚。

對此，有網友認出她穿上的背心是快時尚品牌ZARA，要價僅12.95歐元（新台幣約425元），她將平價服裝穿出高級感，讓網友不禁狂讚「世界上最美的女人」、「我如果是總裁一定會簽下終身契約」、「太美了」、「品牌做了最好的決定！」、「最佳女主角」。