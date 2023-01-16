88會館之亂持續延燒，警政署調查後，13日公布懲處結果，26名官警遭懲處，另有4人遭記過調職，其中士林分局長吳慶鴻在新北市長侯友宜從警時期，曾任侯的祕書；對此，侯友宜表示，自己在警界很久，很多警界的同仁都很熟，但警界有警界的制度，他都會給予尊重。