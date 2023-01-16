88會館遭懲處警官曾任侯祕書 侯友宜：尊重警界制度 11:122023/01/16 中時 呂健豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 對於警政署公布88會館懲處名單當中出現侯友宜從警時期的祕書，侯友宜表示尊重警界制度。（呂健豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 88會館之亂持續延燒，警政署調查後，13日公布懲處結果，26名官警遭懲處，另有4人遭記過調職，其中士林分局長吳慶鴻在新北市長侯友宜從警時期，曾任侯的祕書；對此，侯友宜表示，自己在警界很久，很多警界的同仁都很熟，但警界有警界的制度，他都會給予尊重。 招待所之亂遭記過拔官 黃建榮、黃錦秋：捍衛自己的清白 招待所之亂 3警界高層記過拔官 政壇天后「2字神評」蘇貞昌 藍綠網友超震撼：全台格局第一 #88會館 #警政署 #記過 #調職 #吳慶鴻 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蘇揆強推高階警人事遭質疑 警界反彈「吃相難看」 21:432023/01/11 社會 全都是招待！88會館風暴26名官警懲處 刑事局副局長丟官 18:202023/01/13 社會 近88％企業會發年終 創16年新高 04:102023/01/12 財經焦點 肯定警打擊犯罪績效斐然 蔡英文赴警政署頒發獎勵金 15:452023/01/13 政治 好市多開賣「賓士」 一輛8899元！網嗨翻：圓夢靠這波 15:222023/01/14 生活 警界高層人事異動 侯友宜：尊重警察人事一條鞭 13:232023/01/10 社會 蘇揆下台前硬推高階警人事 挨轟吃相難看 04:102023/01/12 社會新聞 《台北股市》外資本周大買889.8億元 投信連買30周 10:482023/01/14 財經 警界儒將 林順家圓融沒有敵人 04:102023/01/10 社會新聞 史上最大 蘇揆下台前87高階警調動 04:102023/01/13 社會新聞 史上最大高階警官調動 黃明昭證實「協調完成」 方仰寧回警政署 11:402023/01/10 社會 高雄9人球棒隊狠砸養生館 1同夥慘被遺忘獨被判刑 13:542023/01/13 社會 88會館4次聚會招待所全埋單 認定形同接受洗錢首腦招待 08:122023/01/14 社會 吳子嘉轟黃明昭「選擇性辦88會館」搞內鬥 警政署回應了 20:512023/01/15 社會 史上最大高階警官調動名單出爐 楊源明警大校長 張榮興北市局長 14:582023/01/12 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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