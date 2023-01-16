【愛傳媒左化鵬專欄】兒女在不遠遊，遊必有方。告訴孩兒們，二老最近悶慌了，要到小琉球去旅遊。他們齊聲問：機票買了沒？真是傻孩子，連琉球和小琉球都傻傻分不清楚。這個小琉球，只要來到東港搭船，迎風破浪，不消半個時辰就到了。

位於台灣南端的小琉球，以往是個兔子不拉屎，鳥兒不生蛋的地方，也曾經是羈押犯人的魔鬼島。近幾年來，湧進了大批的年輕人到附近海域潛水、浮潛，此地突然成了觀光勝地，到處可見磕頭碰腦的人潮，和櫛比鱗次的民宿。不識水性的觀光客也不會太無聊，光棍兒可以租輛摩托車，在路邊釣個馬子，香車載美，吹著海風，馳騁在沒有紅綠燈的公路上，不亦快哉！

小琉球是全台灣唯一的珊瑚礁島嶼，面積只有六點八平方公里，海拔最高也不過三十四公尺，由於是珊瑚礁地形，島上到處都是岩穴，三步五步就可見到甚麼烏鬼洞、美人洞、蝙蝠洞以及大大小小的鳥洞，每一洞口都冒出來黑壓壓的人頭，人們像狐獴一樣鑽進鑽出。

逛乏了，我們又來到碼頭搭玻璃船，這也是我們此次旅遊最重要的節目之一，坐在船艙底，透過玻璃窗，觀賞海底世界，看到好幾隻瀕臨絕種的巨大綠蠵龜，在深海中游來游去，大家驚呼連連，我則特別聚精會神，搜尋海底是否有美國和中共的潛水艇，看了半天，一無所獲。

小琉球有三多：船長多、廟宇多、校長多。由於土壤貧瘠，不適農耕，自古以來，居民都以捕魚為業，每一戶就有一位船長；小琉球只有兩間7-11，廟宇卻不計其數，諸天神佛應有盡有；此外，漁家子弟，唸師範學校的特別多，當地人津津樂道，此地至少已出了五百位校長，有些是夫妻檔，有些是兄弟檔，有些是姐妹檔。小琉球一條短短的中山路，就住了十多位校長，你只要看到有人走出大門，鞠個躬喊聲校長好，準沒錯。

小琉球地靈人傑，我突然想起兩位人物，一位是台北副市長李四川，一位是搞笑藝人陳孟賢。

觀其名也，許多人以為李四川是四川人或者是外省人，殊不知他是不折不扣的小琉球人，出生後報戶口，船長父親幫他取名李書川，書音同輸，阿嬤聽了覺得不順耳，硬是將他改名為李四川。

李四川天資聰穎，從小就發奮求學。琉球國中畢業後，渡海來到岡山農工職校讀電工科，後來又讀到國立台北科技大學電機工程研究所。畢業後，從事公職，精明幹練，任勞任怨，被稱為「萬能副手」，曾當過台北縣副縣長、新北市副市長、高雄市副市長，現被蔣萬安延聘為台北市副市長。

另一位被小琉球人引以為傲的是藝人陳孟賢，他自詡是「來自小琉球的全球巨星」。他原先沒沒無聞，後來，在「超級紅人榜」電視節目中演出，一夕爆紅。

陳孟賢多才多藝，是歌手，是填詞人，也是主持人。最近他常男扮女裝，由於演藝精湛，扮相太妖嬈，連綜藝大姐白冰冰，秀場天王陽帆都讚賞不已。

作者為資深媒體人

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