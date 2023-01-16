今年農曆春節假期長達10天，新北市交通局表示，新北市路邊收費停車格將於除夕、大年初一（21日、22日）兩天暫停收費，其餘春節連假期間，商圈、老街及觀光風景區等假日收費路段維持收費管理，讓民眾採買年貨及出遊都能方便找到停車位。

交通局停車營運科科長許芫綺表示，今春節連續假期20日起至29日，為期10天，新北市全市路邊收費停車格於除夕、大年初一暫停收費；另外，小年夜（20日）以及大年初二（23日）至大年初八（29日），包括板橋府中商圈、中和員山公園、金山老街、林口購物中心、三峽老街、鶯歌老街、新北大都會公園、蘆洲長榮路商圈、淡水老街、深坑老街及石碇老街等假日收費路段，因採買年貨、走春出遊的人車潮多，為維護停車秩序，提升周轉率，路邊停車格位維持正常收費；其他不屬於商圈、老街及觀光風景區等平日收費路段則暫停收費。

此外，新北市交通事件裁決處表示，春節假期（20日至29日）到期的交通違規通知單，繳費期限將自動延長至30日（初九）；如屬新北市管轄的案件且應到案日為春節期間，可於30日上班日繳納。