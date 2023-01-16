澎湖縣警察局長16日舉行交接布達儀式，由縣長陳光復親自主持，警政署特別派澎湖子弟警政委員賈樂吉監交，由於澎湖連續4任局長都是由台中、花蓮港警總隊長調任，大家戲稱這是循海港到海島的升官路線。另一方面，澎湖縣副縣長林皆興則因大學課程影響，延至上午才完成報到，陳光復特別舉行簡單的布達，林皆興算是遲了20天到任。

澎湖縣警察局長平均1年4個月進行人事異動，卸任警察局長陳宗能110年8月24日到任，因碰上選舉年，警政署等到各縣市政府人事底定之後，進行全國高階警官的統一調派工作，陳宗能也順利高升到高雄市警察局擔任主任秘書。

新任局長林逢泉由台中港警總隊長升任，林畢業於中央警官學校47期行政警察學系、中央警察大學警政研究所，歷任南投仁愛、彰化二林、彰化、員林、台中太平、霧峰、第四分局分局長，可說是歷練完整豐富的警政高階首長。

陳光復致詞表示，他要感謝卸任局長陳宗能在任內的無私奉獻，為澎湖的治安奠定良好基礎，也希望長相福氣、夙獲好評的林逢泉局長，能接續在毒品查緝、交通治安等工作繳出好成績單，讓澎湖能持續幸福安康。