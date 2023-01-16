日本電氣化學預警全球經濟環境惡化衝擊市場需求，將使今年度（今年3月底止）淨利銳減54％，導致公司股價在16日早盤暴跌16％。

16日早盤日本電氣化學股價一度暴跌16％，盤中股價回到2,564日圓，盤中跌幅仍高達15％。

該公司在上周五盤後預期今年度淨利較去年度下滑54％至120億日圓（約9,390萬美元），與先前預期的185億日圓相比大幅下修。今年度營收估計4,100億日圓，也低於先前預期的4,450億日圓，主因是全球不景氣衝擊電子產品需求。