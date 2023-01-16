新竹市政府行政處長謝泊泓（右一），遭週刊報導疑爆婚外情，謝泊泓15日晚間已請辭獲准。（陳育賢攝）

前台北市長柯文哲愛將、獲新竹市長高虹安延攬擔任市府行政處長的謝泊泓，遭週刊報導疑爆婚外情，謝15日晚間請辭。高虹安今早表示，謝泊泓的辭呈已批准，原職位先由副處長代理，相關工作她與發言人會一肩挑起，不會脫鉤，而謝只上任了22天。

謝泊泓今天早上9點發出聲明表示，關於週刊報導內容，犯錯就是犯錯，自己沒有更多回應與說法，得知訊息後，他已第一時間向高虹安及柯文哲說明，並向高提出辭呈。對於受影響的家人、友人及同事，以及造成長官的困擾，他感到無比抱歉。

新竹市府則表示，15日晚間，高虹安即接獲謝泊泓辭職信並已准辭，竹市府有代理機制，其職務暫由行政處副處長代理。

新竹市府發言人施淑婷指出，市政不會落鉤，高虹安就職前亦有其他面試人選，會盡快安排行政處長接任者，市長室也有對接行政處各科室的管道，請市民放心。

高虹安今早參加新竹市新任警察局長交接典禮後表示，昨天晚間已經接獲謝泊泓的辭呈並准辭，兩人交談過也有談及交接事宜，但還需要時間完成。

關於接任人選，高虹安說，近期會再將先前面談的優秀人員及潛在人選多作評估，會於年前盡快完成面談，希望年後就可以上任，目前先讓副處長來代理。

另外，高虹安提到，她會和施淑婷一肩扛起媒體事務，不讓市政的工作有任何脫鉤，請市民絕對放心。