花蓮門諾醫院壽豐分院在元大文教基金會贊助下，日前在院內舉辦春節圍爐活動，不僅席開34席豐富菜餚供病友享用，更掛上喜氣的大紅燈籠，讓大家感受過年的溫馨與熱鬧。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮門諾醫院壽豐分院在元大文教基金會贊助下，日前在院內舉辦春節圍爐活動，不僅席開34席豐富菜餚供病友享用，更掛上喜氣的大紅燈籠，讓大家感受過年的溫馨與熱鬧。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

農曆春節家戶會在除夕夜圍爐，象徵一家團圓，但花蓮門諾醫院壽豐分院的病友們因諸多因素，無法回家過年，心中滿是遺憾，鑑此，院方在元大文教基金會贊助下，提前舉辦春節圍爐活動，除在院內掛上喜氣的大紅燈籠，更席開34席豐富菜餚讓病友享用，感受過年的溫馨與熱鬧。

門諾壽豐分院醫務部主任王迺燕指出，院內主要以收治身心障礙及失智長輩居多，為彌補病友無法回家過年的遺憾，元大文教基金會自13年起，每年都會贊助分院在一樓大廳舉辦春節圍爐活動，前2年疫情影響，暫停大廳設席，改各自在病房內圍爐，但許多病友仍然吃的很開心滿足，但就是少了點年味，因此今年在疫情趨緩下，睽違2年的大廳圍爐再度舉行，讓大家提前感受過節氣氛。

門諾壽豐分院日前在大廳席開14桌，也貼心的在各病房設席20桌，共34桌，一道道美食佳餚上桌，醫師、護理師以及日照學員輪流歡唱炒熱現場氣氛，且院內還高掛紅色大燈籠，讓參與圍爐的人，感受到濃濃的過節氣氛，基金會的志工則逐桌協助病患用餐，讓其中一名60歲獨居的張大姊說，來到日照中心3個月，恰巧遇上熱鬧的圍爐活動，不僅感受到過節的氣氛，也讓她再度感受家的溫暖。

參與用餐協助的陪伴志工、元大人壽花蓮通訊處區經理江政豐指出，以往每到過年前總會一起到分院與病友們圍爐同歡，前2年疫情影響，無法到場參與，仍心繫著這些病友與長輩，今年隨疫情趨緩，終於可以再到分院與大家同歡，對每位志工來說，都是相當珍惜的機會，因為「助人的快樂就是最好的回報」。

門諾壽豐分院護理部主任蘇筱雯表示，感謝元大文教基金會多年對分院的支持，每年除贊助圍爐經費，志工們還特地到醫院與病友們同歡，讓許多無法回家過年的病友感受到家的溫暖。