台塑(1301)去年第四季虧損幅度比預期大，本季因為農曆年工作天數減少，台塑估計單季營收相較年第四季持平或微幅衰退，法人則預估，因大陸消費刺激政策下，內需回溫，台塑單季獲利將由虧轉盈。

台塑去年第四季每股虧損1.15元，整體虧損幅度比預期還大，主要原因包括下述幾樣，首先，營業利益由盈轉虧，水準符合預期，主要係反映大陸清零政策延長，拖累聚合物需求，EVA、PVC利差季減，台塑PE、PP、AA-NBA、AN-MMA工廠稼動率延續60~80%低水準；再者，原油價格下跌下，台塑承受庫存損失，轉投資虧損幅度大於預期；還有就是北美乙烷-PE一貫化利差季減，加上台塑美國OL-1持續閒置，拖累台塑美國及台塑烯烴美國轉投資收益季減至虧損水準，劣於預期；最後就是去年第三季有股利收入，而去年第四季無股利收入。

展望第一季，台塑認為，雖然PVC及EVA產品行情已明顯反彈，但第一季適逢農曆春節假期，出貨天數減少，且1月下旬配合中油天然氣管線檢修，仁武及林園PVC/VCM/(鹵咸)廠安排停車，產銷量減少，加上歐美加工外銷訂單尚未明顯復甦，及大陸疫情高峰持續期間難以預料，因此，預期第一季營業額與去年第四季持平或微幅衰退，不過，春節後將步入季節性塑料需求旺季，且零售商庫存自去年第二季起，經過三個季度的調整，目前已近尾聲，預期市場氣氛轉趨樂觀，買氣增溫，石化景氣可望自谷底反彈。

法人預估，台塑第一季單季將由虧轉盈、年減，主要是考量大陸消費刺激政策下，內需回溫，加上EDC-VCM-PVC庫存去化完成，價格及利差重啟季增趨勢，加上天然氣成本下跌，支撐台塑美國轉投資收益季增，以及庫存損失收斂下，台塑化轉投資收益由虧轉盈。