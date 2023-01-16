財政部北區國稅局表示，個人綜合所得稅結算申報，若選擇採列舉扣除額，並列報醫藥及生育費，依所得稅法第17條第1項第2款第2目之3規定，納稅義務人、配偶或申報受扶養親屬的醫藥費及生育費，以付與公立醫院、全民健康保險特約醫療院、所，或經財政部認定其會計紀錄完備正確之醫院者為限，其中受有保險給付部分，不能再申報扣除。

該局特別提醒，除了已受保險理賠的醫療支出，另外容易被誤列報為醫藥及生育費列舉扣除額的項目，如美容整形支出、保健食品支出及看護費用等，均不符合認列規定。

如果納稅義務人有醫藥及生育費支出，且受有保險給付，因該項保險給付依所得稅法第4條第1項第7款規定免納所得稅，如再准予列舉扣除，顯屬重複，有違課稅公平原則。又納稅義務人向保險公司申請保險理賠，不論是實支實付或定額領取的理賠，均係彌補被保險人因疾病住院及醫療所支付的費用，因此，受有保險給付的醫藥及生育費不能再自綜合所得總額中列舉扣除。

舉例說明，納稅義務人甲君109年度綜合所得稅結算申報，列報醫藥及生育費扣除額35萬元，經該局以其中醫藥費已受領保險給付15萬元，不符規定予以剔除，核認醫藥及生育費扣除額20萬元（35萬元～15萬元）。甲君不服申請復查，主張已自費支出民俗療法費用、添購營養品等，開銷負擔不僅只有醫藥費收據上之金額，請准予認列全數醫藥及生育費扣除額。案經該局詳加說明無法列報之原因，甲君已撤回復查。