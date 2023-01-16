（圖／財政部提供）

歲末年終，商家紛紛舉辦清倉大拍賣，海關也會定期推出CP值不錯的拍賣會。

財政部關務署（海關）執行邊境貨物管制，對於逾期不報關、不繳稅、不退運、放棄及沒入的貨物，除了有法令規範處置方式外，原則上採取定期標售處理，物盡其用，也增加國庫收入。

其中標售貨物種類包羅萬象，包含人造棉被、砂輪、枕套、被套、花崗岩、螺絲、鋼鐵支撐物及手錶精品等，不乏實用優質好物。且不限廠商或個人，有意願都能參與投標，也可在規定時間內申請到現場看貨。

海關也提醒，詐騙猖獗，有不法份子假冒海關名義、誤導民眾至其設置的網站購買假的海關拍賣品，請大家提高警覺，注意海關標售跟一般網購拍賣的四大不同：

一是標售資訊公告於關務署各關官網，不會經外界拍賣或設置一頁式網站。二是競標方式一律採通信投標（須整組標售），不可直接單件購買。三是付款方式僅先現場繳押標金，得標後繳清價款退押標金，無貨到付款或銀行轉帳等。四是可實地看貨，但無鑑賞期退貨機制。