破窗後，將車門從內打開，順利將女嬰救出。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

員警破窗畫面。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

休旅車不明原因反鎖，員警破窗救車內的女嬰，不久順利將女嬰救出。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄日前34歲黃姓女子開百萬休旅車載9個月大女嬰返家時，疑似不明原因遭反鎖在車外，擔心車內女嬰安危，黃女跑至附近派出所求助。警方獲報，立即到現場，並破窗火速將女嬰從車內脫困，黃女見女嬰救出，頓時喜極而泣，向警方不停道謝。

12日下午，黃女開著白色休旅車，載著9個月大的女嬰前往三民區附近辦事情，將車停置覺民路上，下午4時許，黃女準備開車離開，將女嬰放置後座兒童座椅，連帶內有車鑰匙的隨身背包放置一旁，黃女將後座車門關上，準備開啟駕駛座車門時，發現車門突然被反鎖，擔心女嬰的安危，黃女立即跑到100公尺外三民二分局求助。

黃女跑到分局門口，上氣不接下氣得向值勤台員警大喊「女兒反鎖在車內，拜託救救她」，覺民派出所員警聽聞立即跟著黃女到現場，發現車門均已上鎖，於是向黃女告知要破窗，立即使用警棍，往副駕駛座車窗猛敲。

「不要哭哦」破窗期間，女嬰受到驚嚇不停嚎啕大哭，員警還不停安撫她，大約1分30秒後，車窗順利被敲破一個大洞，於是員警伸手進洞內，從車內將副駕駛座車門打開，隨後將女嬰抱出脫困。

員警從車內抱出女嬰後，隨即交付給黃女，黃女抱女嬰至懷中，頓時喜極而泣，並不斷安慰受驚嚇的女嬰，為求保險，員警也通報救護人員到場協助查看傷勢，經確認無礙，黃女萬分感謝警方的神救援，頻頻致謝。

據悉，黃女向員警表示車輛不明原因遭反鎖，後續由黃女自行連絡丈夫前來換車載女嬰返家，而丈夫也自行連絡拖吊業者將車拖至維修廠維修車窗以及釐清反鎖原因。

警方呼籲，現今高級車輛多有Keyless免鑰匙系統，民眾多將車鑰匙置於包包內，若發生反鎖、誤觸情形將無法開啟，建議將車鑰匙隨身攜帶，以免發生意外。