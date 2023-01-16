年關將近，過年期間的天氣預測也越來越明朗，氣象專家賈新興表示，小年夜、除夕桃園以北及宜花東有雨，初一開始天氣越來越好。氣溫部分，氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，初二強冷空氣來襲，初三起全台凍番薯，台北下探7度，高雄也僅13度。

賈新興今天在臉書指出，農曆年期間天氣出爐，西半部穩定，宜蘭、花蓮初一後天氣越來越好，明天到周四（17至19日）北海岸至東北角及宜花有局部短暫雨，周五小年夜到周六除夕（20、21日）桃園以北及宜花東有雨，宜花局部地區雨勢大。

明天（17日）到初四（25日）全台降雨分布。(翻攝自賈新興YouTube)

賈新興表示，初一（22日）花東有零星短暫雨，初二（23日）桃園以北及花東零星短暫雨、初三（24日）宜花沿海有零星短暫雨、初四（25日）僅東北角多雲時陰。氣溫方面，今天到周三台北15度以下，初二有冷空氣報到，要注意冷空氣強度，會比目前這波還強。氣象局表示，周四北部氣溫回升至20度左右，周五小年夜東北季風增強，北部較涼高溫僅15至17度，中南部、花東20度以上，除夕、初一回溫，全台高溫20度以上。

今天到初一的溫度趨勢。(氣象局提供)

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也在臉書分析，根據最新一報歐、美模式模擬，會有非常強的冷空氣在年初二（23日）來襲，初三（24日）起全台冷凍番薯再現，返鄉過節一定要多準備保暖衣物，並PO出初二（23日）晚間溫度分布圖，台北下探7度，高雄13度，強調預報不確定性已逐漸下降，越來越可信。