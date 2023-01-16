1月起，新北市「土地使用分區證明書」改版升級2.0！新增QR code供民眾掃描查真偽，避免進行土地買賣或租賃時造成損失，未來民眾只要拿起手機掃描，就能保障自己的權益，不用擔心拿到的證明書是可能被更改過的，讓防偽機制更加落實。

城鄉局指出，土地與民眾的生活息息相關，土地使用分區是在都市計畫規畫中劃設，不同使用分區的土地使用管制規定不同，土地價值也各異，例如工業區禁止做住宅使用。因此遇到需要判斷土地用途與價值的時候，就可以申請土地使用分區證明書來確認土地的使用分區。

城鄉局表示，都市計畫土地使用分區證明書的真偽，原本在新北市城鄉資訊查詢平台已提供「書圖驗證」功能查詢，為更方便民眾查詢，因此新增QR code掃描的方式供民眾查驗。

城鄉局說，土地買賣或租賃時，如果拿到偽造的分區證明書，就會因分區用途不同，不僅造成土地不能從事原本預定的使用，土地價值也會有落差，後續若要解除買賣或租賃契約，更需要花費額外的時間與心力，反而造成更多的損失。