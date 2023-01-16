大陸冷氣團捲土重來，中央氣象局16日針對北北基桃發布低溫特報。新北市消防局第六大隊提醒，冷氣團來襲，許多民眾會將家中門窗緊閉，加上如果燃氣熱水器安裝不當，瓦斯燃燒產生的廢氣無法順利排出，就可能會導致一氧化碳中毒。

新北市消防第六大隊指出，最常見一氧化碳中毒發生原因，是因為民眾將室外型熱水器安裝於通風不良的加蓋陽台處，加上長時間使用熱水器洗澡，以致一氧化碳蓄積屋內，無法有效散去而發生中毒。

新北消防六大隊表示，一氧化碳中毒時，輕度中毒症狀為頭痛、頭昏暈眩、噁心嘔吐、四肢無力等，重度中毒症狀為嗜睡、心律不整、視力模糊、呼吸急促、心肌缺氧、呼吸困難、抽搐甚至死亡，而部分患者大腦會因此產生無法修復的傷害，影響腦部運作機能。

新北消防六大隊提醒民眾，只要做對5件事，便可有效避免一氧化碳中毒：

1.要保持環境的「通風」：避免陽台違規使用、加裝門窗、紗窗不潔及晾曬大量衣物等情形。

2.要使用安全的「品牌」：熱水器應貼有CNS（國家標準）檢驗合格標示。

3.要選擇正確的「型式」：選購屋外式（RF）熱水器應裝置於室外通風良好處所，選購室內型燃氣熱水器如半密閉強制排氣式（FE）及密閉強制排氣式（FF）等熱水器，應裝設適當的排氣管。

4.要注意安全的「安裝」：應由合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士進行正確的「安裝」，安裝後並依法於熱水器張貼施工標籤。

5.要注意平時的「檢修」：熱水器應定期檢修或汰換，如發現有水溫不穩定現象或改變熱水器設置位置或更換組件時，均應請合格燃氣熱水器及其配管承裝業技術士為之。