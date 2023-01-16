教育部今天公布，112學年免試入學總名額計20萬475名，較去年20萬7142名少了6667名，占核定招生總名額91％，各就學區皆達「占核定招生總名額85％以上」政策目標。今年免試入學招生簡章已公告，預計7月11日放榜，7月14日報到。

教育部推動推動高級中等學校免試入學制度，包括分區免試入學、優先免試入學、直升入學、技優甄審入學、試辦學習區完全免試入學及免試入學單獨招生（不含實用技能學程、建教合作班），112學年免試入學總招生名額達20萬475名。

在全國15個就學區中，112學年免試入學招生名額最多的前三名分別是基北區5萬6131人、中投區3萬1203人、高雄區2萬3457人；名額最少的前三名則是澎湖區744人、金門區775人及台東區2190人。

教育部說明，各就學區招生簡章，含括區內各校招生管道、對象、名額、報名辦法、比序項目積分方式及重要日程等訊息，即日起可至各就學區免試入學委員會網站免費下載，或至國中畢業生適性入學宣導網站連結至各直轄市、縣市12年國民基本教育資訊網查詢；紙本簡章同步發售。

教育部指出，為維護大陸地區台商子女學校（含東莞台商子弟學校、華東台商子女學校及上海台商子女學校）學生的就學權益，112學年度延續111學年度作法，由台商子女學校依學生戶籍，分向戶籍所在地就學區集體報名、申請免試入學及志願選填試探與輔導系統線上作業，協助學生選擇理想的高級中等學校就讀。

為使學生熟悉所在就學區比序項目積分採計方式，各就學區免試入學委員會已建置「志願選填試探與輔導系統」，今年1月及4月二階段進行志願模擬選填，協助高中生選擇最適合自己的升學進路。