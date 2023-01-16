晶圓代工廠力積電(6770)受產業庫存修正、稼動率下滑影響，2022年第四季獲利下探近2年低點，公司預期2023年首季營運續下滑約15％，第二季有望回穩、希望下半年好轉。投顧法人認為，由於記憶體需求仍不佳、持續影響公司獲利，故對力積電維持中立看待。

力積電股價近期於31.4～34.4元區間震盪，受營運展望仍偏弱影響，今（16）日開低挫跌2.97％至32.65元，在晶圓代工族群中表現最弱勢。不過，三大法人近期明顯回補力積電，上周合計買超達2萬3651張，其中外資買超達2萬2812張。

力積電2022年自結第四季稅後淨利19.2億元，季減達68.37％、年減達69.03％，每股盈餘（EPS）0.48元，雙創近2年低點。不過，全年自結稅後淨利216.35億元、年增達34.45％，每股盈餘5.8元，仍改寫新高。

力積電總經理謝再居表示，去年第四季延續第三季市場低迷狀態，從手機、電腦應用的驅動IC到電源管理晶片需求均顯疲弱，加上年底適逢長假前夕，以及中國大陸解封後疫情複雜因素，部分客戶提前封關影響12月出貨及營收，第四季稼動率僅能維持約7成。

展望2023年首季，謝再居表示，由於適逢春節長假、加上中國大陸解封後的疫情不確定性，預期力積電首季稼動率不會太好，預期可能再降低約10個百分點，使營收可能季減約15％，但第二季有望持平，希望下半年能開始好轉，整體狀況需待2、3月再觀察會較清楚。

不過，謝再居指出，市場已有幾個較正面跡象可觀察。首先，客戶庫存在去年第四季已有緩和趨勢，首季將可望明顯看見水位降低。其次，車用及工控的電源管理晶片及離散元件、記憶體、貨艙管理使用的RFID晶片需求，目前看來都能維持不錯水準。

再者，部分驅動IC及記憶體晶片，近期常有客戶因應標案短單需求而下單。謝再居表示，雖然價格要求較具挑戰，但基於維護客戶市占率及公司自身稼動率，原則上會配合客戶，表示相關需求已有些開始啟動跡象。

銅鑼新廠方面，力積電表示本季將完成無塵室興建，預期第三季取得執照、試產55/44奈米產線，盼第四季至明年首季完成認證，初期月產能8500片，今年不會有重大營收貢獻，會衍生約20億元費用。而今年資本支出估達18.4億美元，較去年6.5億美元跳增。

投顧法人認為，力積電受終端市場需求較弱影響，雖然驅動IC修正趨緩，但記憶體需求仍然不佳，持續影響公司獲利，因此維持「中立」評等。另一家投顧法人亦認為，力積電今年營收下滑幅度將大於產業，目前本益比相對合理，維持「中立」評等、目標價38元。