豐興(2015)周一(1月16日)開出本周內銷盤價，國內廢鋼每公噸上漲500元，鋼筋基價也每公噸上漲400元。型鋼產品則持續平盤，已連兩周持平。豐興經理莊文哲表示，美國/日本廢鋼行情續漲，國內廢鋼亦反應國際行情，本周上漲表態。鋼筋也受年底趕工需求現象帶動出貨暢旺，因國內廢鋼上漲，為反應成本，故本周鋼筋售價調漲。豐興下一次內銷盤價，年後業務會議時間將在1月31日出爐。

回顧上周1月9日盤價，國內鋼筋、廢鋼，型鋼產品全面平盤。

本周豐興盤價，廢鋼、鋼筋過年前再起漲勢，廢鋼收購價在每公噸1.2萬元，鋼筋價格為每公噸2.09萬元，而型鋼基價則持平至每公噸2.68萬元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周從每公噸415美元上漲至435美元，連2周上升，主要是受到日幣升值加上越南積極採購因素推升；而冬季效應帶動美國國內廢鋼收集難度收購價格上漲，日廢上漲連動美廢報價上漲，國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價持續漲勢，由每公噸393美元升至400美元，為連8周上揚。澳洲鐵礦砂也從每公噸119.6美元續升至126.5美元，連3周走揚。

大陸提振房地產政策偏多加上封控放寬，提振市場需求預期心理，鐵礦砂持續維持上漲。