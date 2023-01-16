新竹市行政處長謝泊泓遭週刊爆料疑似爆出婚外情，後宣布請辭並獲准。對此，國民黨台北市議員游淑慧點名，過去也被爆出疑似有婚外情的中央流行疫情指揮官王必勝，質疑王在看到謝泊泓事發第一時間即請辭，自己卻還留在指揮官的位子上，「臉不會熱熱紅紅的嗎？」

謝泊泓今（16）日早上9點發出聲明表示，關於週刊報導內容，犯錯就是犯錯，沒有更多回應與說法，而在得知訊息後，他已第一時間向市長及主席說明，並向市長提出辭呈。對於受影響的家人、友人及同事，以及造成長官的困擾，他感到無比抱歉。

新竹市府則表示，15日晚間，市長高虹安即接獲謝泊泓處長辭職信，市長已准辭，竹市府有代理機制，行政處長職務暫由行政處副處長代理。

而針對該起事件，游淑慧今在臉書發文點名王必勝，痛批疑似也爆出婚外情、甚至還生小孩的他不但沒事，還高升為全國防疫指揮官，「到底是別人太笨，還是他太無恥？」

游淑慧直言，這也是陳時中敗選的原因之一，即護短包庇、沒有道德標準。她也諷刺，以後地方官員的行為準則，應該都比照中央官員、馬首是瞻。