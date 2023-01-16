俄羅斯入侵烏克蘭遭到全球制裁，該國總統普丁反擊斷供歐洲天然氣，想藉著天然氣勒索歐洲，不過外媒則指出，目前天然氣價格已跌至每兆瓦時65歐元的戰前水準，歐洲正在贏得與普丁的能源戰爭。

《政客》（Politico）報導直指普丁的天然氣勒索計畫慘敗，一開始俄羅斯斷供天然氣，曾導致天然氣價格狂飆至每兆瓦時200歐元、是2021年的10倍，但此情勢已出現逆轉，因歐洲的冬天氣溫較以往溫和，加上大舉從其他友好供應商包括美國等進口液化天然氣 (LNG)，替代了從俄羅斯管道輸入的天然氣。

報導引述牛津能源研究所數據指出，歐洲國家在2022年中後期吸納了全球液化天然氣的供應，進口量從2021年的830億立方米大增至2022年的1410億立方米，等於抵消從俄羅斯管道接收天然氣的4分之3，新的液化天然氣進口基礎設施在歐洲正如雨後春筍般湧現，包括德國到今年底將有6個LNG碼頭投入營運。

牛津研究所數據亦顯示，今年1月1日歐洲天然氣儲量與一年前相比多出約310億立方米 ，歐洲在新年一開始就處於非常有利的位置。

牛津大學新學院經濟政策教授、歐盟委員會前能源顧問Dieter Helm則說，現在用歐洲已經「贏得」能源戰爭來形容，有點太大膽了，因為現在還是初冬，還有許多不確定性，但歐洲的表現確實比多數評論員預期的要好得多。

此外，俄羅斯在戰爭初期受惠油價飆漲的收入亦開始大幅縮減，美國財經媒體指出，俄羅斯主要出口的烏拉爾原油(Urals)近期報價僅剩每桶37.8美元，遠低於七大工業國(G7)設定的60美元俄油價格上限。報導提到，俄羅斯恐怕很難找到足以替代歐洲的原油客戶，去年12月歐盟宣布俄油禁令及價格上限生效，限制俄油出口價格在每桶60美元的價格後，俄羅斯經濟每況愈下。