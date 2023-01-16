日文有不少漢字，但意思可能和中文大不相同，一名男網友深夜在路邊看到一間賣鹹粥的小吃店取名為「金玉鹹粥」，讓他大笑說，「日本人看到應該會傻眼」，因為金玉是日文睪丸的漢字，圖文引發許多網友發笑，也有網友說「日本同事問我說，為什麼我們要祝賀人家金玉滿堂？」

原PO昨（15）日於臉書社團《路上觀察學院》上傳一張照片，深夜所有店面都已打烊，唯獨「金玉鹹粥」小吃店還在營業，但他看到店名「金玉」2字，忍不住笑出來說，「日本人看到應該會傻眼。」原PO表示，原因在於「金玉」在日文中是「睪丸」的意思，

圖文曝光，網友也笑翻，「我在日本工作的時候，日本同事問我說，為什麼會祝賀人家金玉滿堂？他說他們看到嚇了很大一跳，腦中滿滿的金玉…」、「所以金玉其表是形容這個人長的很像......？」、「那文具店金玉堂不就是睪丸堂…」、「我朋友從日本來看到這個，一直說要合照」、「我有個朋友名叫韓金玉」。

留言中也有眼尖網友說這間「金玉鹹粥」位於新北市中和景平路南勢角附近，「這間在我家對面，以後出門該怎麼面對這家店」、「先別管金玉了，這家挺好吃的啊」、「便宜又好吃，大推」、「這間好吃，店內乾淨衛生」。