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杜蘭特（Kevin Durant）膝傷缺陣之後，籃網一時調整不過來，16日再度吞下敗仗，這次對上的是杜蘭特的老東家雷霆。班西蒙斯（Ben Simmons）背部痠痛未上場，籃網只剩手感不佳的厄文（Kyrie Irving）苦撐，20投7中攻下15分，塞斯柯瑞（Seth Curry）23分，終場雷霆112比102獲勝。

雷霆的兩位威廉斯，傑林威廉斯（Jaylin Williams）、傑倫威廉斯（Jalen Williams）僅合得7分13籃板，所幸另外3位戰將亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、吉迪（Josh Giddey）、多特（Luguentz Dort）都有所發揮，前兩人各拿28分，多特22分。

厄文在杜蘭特缺陣後表示：「當我們這樣輸球的時候，必須變得更飢渴，回到體育館做更多準備，努力做好我們過去做到的事。」籃網中鋒克拉克斯頓（Nic Claxton）仍繳出優異成績，17分13籃板4阻攻，他已經連續8場繳出3次火鍋，有機會追平連續11場的隊史紀錄。該紀錄當年是由229公分的布雷德利（Shawn Bradley）締造，也是1996年電影《怪物奇兵》裡那位高個子球員。

雷霆菜鳥傑倫威廉斯投9中0僅靠罰球得1分，不過總教練戴格諾特（Mark Daigneault）相當看好他，讓他上場打了35分鐘，本季場均11.9分、52%投籃命中率。籃網2連敗之後（27勝15負），被東區老大塞爾提克趁機拉開到4場勝差（32勝12負）。