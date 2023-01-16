今年春節假期長達10天，新北市交通局表示，預期新北市境內的平溪、鶯歌、烏來、深坑、淡水、金山、九份等觀光風景區將湧現出遊人潮，因此交通局已協調客運業者視人潮情形機動增班、加派車輛疏運，鼓勵民眾多利用大眾運輸。

另外，其他各路線公車原則調整為例假日發車班次，部分配合春節期間較低運輸需求減少班次，建議民眾出門前可先上網查詢公車動態資訊；新巴士則部分班次或全面停駛，民眾可查閱各區公所公布的新巴士春節班次訊息。

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，除了觀光風景區公車路線機動增班，新北市其他各路線公車則調整為例假日發車班次；另外，捷運棕線、紅線、綠線、橘線、藍線等捷運接駁公車於除夕（21日）和大年初一（22日）依假日班次減半行駛，提醒轉乘民眾注意，除了可上新北市政府交通局或大臺北公車動態資訊查詢外，也可利用站牌標註各客運場站電話查詢。

交通局表示，新北市公車均持續做好防疫措施，再次提醒民眾搭乘公車等大眾運輸工具，戴好口罩再上車，車上禁止飲食並減少交談，大家做好防疫措施，安心乘車。