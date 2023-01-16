許多人都有一緊張就腹痛的經驗，醫師表示，這其實就是腸子神經感受到壓力，因而產生的腸道壓力症候群，使人感到胃痛，甚至會痛到想嘔吐，因此若長期腸胃不適，不要只是猛吃藥，而是要恢復身心平衡狀態，例如靜坐、冥想、瑜珈或補充益生菌等方式，來達到腸腦平衡。

營養功能醫學專家劉博仁在其臉書粉專上表示，一名音樂系學生，每當面臨考試或表演時，就腹痛如絞，但一表演完畢或是考試結束6到8小時後，這症狀就逐漸緩解。

劉博仁說明，當壓力來臨時，腸子內的神經系統會停擺所有消化工作，當這罷工持續時，人會感到消化不良，營養吸收會受到影響，更麻煩的是，胃以及腸子的蠕動轉變成痙攣性收縮，人就會感到胃痛，有時還會痛到想嘔吐。

他表示，腸神經元會分泌許多神經傳導物質，最有名的就是血清素，腸神經元會透過不同方法與大腦相互溝通，例如迷走神經、多巴胺、腦內啡、催產素、促腎上線皮質素釋放因子等，因此「腸腦連結」是目前研究的重點。

他表示，由於情緒會影響腸胃功能，腸胃神經功能失調也會影響情緒，因此若長期腸胃不適，排除腫瘤、感染等因素後，不要只是猛吃胃藥，而是要恢復身心平衡狀態，透過靜坐、冥想、氣功、太極拳、瑜珈、補充益生菌、修補腸漏等等，來達到腸腦平衡。