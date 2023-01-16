90年代香港女神邱淑貞，是許多人心目中的性感女神，而她的大女兒沈月（Ayla）也繼承媽媽的優良基因，擁有一張精緻臉蛋與纖細好身材，17歲起開始便活躍於時尚圈，更經常受邀出席各大精品活動，被封為「最美星二代」。而經常透過社交媒體與粉絲互動的她，昨日晚間曬出一張合照，網友仔細一看竟是大咖韓星，令眾人暴動。

沈月昨日晚間突然曬出一系列照片及影片，而第一張照片便是她與正在香港舉行世界巡迴演唱會的南韓女子天團BLACKPINK，人氣成員Rosé的貼臉合照，見證兩人的好交情。當時沈月穿著一件米白色貼身洋裝外搭西裝外套，火辣的好身材若隱若現，而Rosé則疑似剛結束演唱會，即使穿著輕便的黑色上衣與長褲，但魅力依然不減，但兩人的好交情也讓網友們相當驚訝。另外，在一系列貼文中，還有一位同行的大人物一樣令網友驚豔，那就是餐飲集團大亨周英華的設計師妻子Eva Chow，令眾人看到她驚人交友實力。

事實上，現年21歲的沈月，憑著媽媽的巨星光環加上她亮麗的外表，與獨特時尚的品味，在2022年初正式以「Ayla」為藝名在演藝圈正式出道後，就倍受矚目，過去她曾曬出與知名鋼琴家郎朗、SJ希澈等大咖明星們的合照，小小年紀就交友廣闊，讓不少人相當稱羨。