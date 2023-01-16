美時（1795）16日宣布，旗下癌症用藥Nintedanib學名藥證申請，已得到美國FDA的「暫定審查核可」（Tentative Approval），該藥原廠為百靈佳殷格翰的OFEV，美時將在正式取得藥證後進行上市活動。
根據IQVIA的統計數據，2021年度OFEV在美國銷售金額約為18億美元。
總經理Petar Vazharov表示，Nintedanib獲美國FDA的暫定審查核可通知，讓美時的肺癌用藥產品線新添生力軍。繼2022年Lenalidomide在美國國成功上市後，公司會不斷地尋求更多、更好的機會，以增加美時整體在美國藥品市場的競爭力。
此次Nintedanib取得美國FDA的暫定審查核可，不僅展現了美時在口服癌症用藥市場愈見精進的實力，也為了提供全球患者可負擔的癌症藥品持續努力。
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