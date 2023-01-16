港股連漲四周，累計上漲2,288點後，16日早段開盤上漲。
香港信報報導，恒指開盤漲79點報21,818，再創去年7月8日以來新高，之後曾漲137點，最高至21,876，但漲幅隨後收窄。
科指開盤漲0.5％報4,577。國指開盤漲32點或0.4％報7,423。
個股方面，阿里巴巴開盤漲1.3％報114.2港幣。騰訊開盤漲0.2％報372.2港幣。友邦低開1.9％。中移動開盤漲0.9％報56港幣。
港股連漲四周，累計上漲2,288點後，16日早段開盤上漲。
香港信報報導，恒指開盤漲79點報21,818，再創去年7月8日以來新高，之後曾漲137點，最高至21,876，但漲幅隨後收窄。
科指開盤漲0.5％報4,577。國指開盤漲32點或0.4％報7,423。
個股方面，阿里巴巴開盤漲1.3％報114.2港幣。騰訊開盤漲0.2％報372.2港幣。友邦低開1.9％。中移動開盤漲0.9％報56港幣。
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