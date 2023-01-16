為落實12年國教「全面免試，就近入學」目標，教育部推動不看國中會考成績的完全免試入學，112學年有133所高中職參加，比去年122所多了11所，提供考生另一選擇。

教育部現在推動的高中職免試入學，其實還是要看國中會考成績，因此被稱為「假免試」。在這種狀況下，教育部因此推出不用看會考成績的「完全免試入學」，但主要是升學競爭不是那麼激烈的學校參加。

教育部近年持續補助「資源挹注計畫」經費，協助試辦完全免試入學的高級中等學校結合國中提供學生多元、彈性的學習課程。112學年度增加至133所學校辦理完全免試入學，詳細招生對象、名額、招生辦法及重要日程等訊息，已納入招生簡章，今天於試辦學習區完全免試入學資訊網公布。

教育部說明，為深化區域高國中縱向連結，高中職校以分享特色教學、協助國中辦理多元社團活動、規畫技藝職涯試探課程，來達到共享教學資源。

像是國立竹山高中辦理「一日高中生」體驗活動；國立嘉義家職辦理「品讀諸羅－木都與林業發展走讀」；國立暨大附中辦理「特色課程體驗－文創商品設計」等活動，均提供適性選擇資源，導引國中生就進入學，發展高級中等學校就學區，達成全面免試的12年國民基本教育目標。

教育部說明，111學年試辦學習區完全免試入學計有122所高級中等學校辦理，112學年增加至133所學校辦理，除單校單科別、單校多群多科志願、學生撕榜及電腦分發等既有選填志願方式，藉以提供學生更多元的升學選擇。

而高級中等學校學習區完全免試入學不採計國中教育會考成績，登記報名人數未達招生人數時，全部錄取；報名人數大於各校核定學習區完全免試入學人數時，則參考各就學區免試入學作業要點，進行適當超額比序後錄取，但並不另外備取；比序後若同分者，以增額錄取核定招生名額5％為原則。